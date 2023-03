Fotbal/ Liga a III-a: Se ascute lupta

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de 14 saptamani, Liga a III-a revine in actualitate in acest weekend. In Seria I, primele doua clasate, Foresta și Bucovina Radauți, au parte de meciuri grele in etapa a XVI-a, urmand sa primeasca vizita celorlalte doua formații poziționate pe locuri de play-off, este vorba de Ceahlaul…

- Liderul seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava, va juca primul meci oficial din acest an pe stadionul ”Areni”, sambata 11 martie de la ora 15.00 contra gruparii Ceahlaul Piatra Neamț. Formația suceveana are noua puncte avans in clasament fața de Bucovina Radauți și mai are de jucat trei…

- LA START… Rapid Brodoc reia lupta pentru supraviețuire sambata, 11 martie, de la ora 15:00, pe teren propriu, impotriva echipei Șomuz Falticeni, locul 6 in Seria 1. “Alb-vișinii” au mutat spectaculos pe piața transferurilor și spera sa obțina un rezultat pozitiv in primul meci oficial din 2023. Singura…

- Gruparea „CSMeilor” nu a cunoscut infrangerea in amicale, dar a pierdut doi jucatori importanți, in condițiile in care transferurile lui Adrian Viorica și Giani Unghianu nu s-au mai materializat La finalul acestei saptamani se reia campionatul Ligii a III-a la fotbal. Se reia cu etapa a 16-a, antepenultima…

- Miercuri, divizionarele C bacauane CSM și Aerostar au infruntat, in meciuri de verificare, liderele primelor doua serii, CSM Ramnicu-Sarat și Foresta Suceava. Intr-un test programat la Ramnicu-Sarat, CSM Bacau a ținut in șah, 2-2, gazdele de la CSM, care ocupa locul 1 in Seria 2. Pentru „CSMeii” antrenați…

- „Mai vrem astfel de meciuri” s-au entuziasmat comentatorii TV la finalul derby-ului FCSB- Farul Constanța 2-3. „Astfel de meciuri” inseamna sa-i vezi luftand in aceeași faza pe noii Stan și Bran din fotbalul romanesc: stoperii Tamm și Dawa. Inseamna sa-l vezi pe același Dawa cosindu-l pe Alibec și lasandu-și…

- APEL …Cristina are numai 9 ani, dar indura in fiecare zi dureri abdominale inimaginabile, stari prelungite de oboseala cronica si senzatii permanente de voma. Fetita traieste de cand se stie cu o gaura in inima, iar starea sa generala este din ce in ce mai grava. Medicii spun ca nu va supravietui fara…

- Revelația Seriei I și-a asigurat serviciile fundașului central in varsta de 33 de ani, care s-a desparțit de Ceahlaul și pe cele ale mijlocașului Giani Unghianu (Știința Miroslava) Deși se afla inca in vacanța, divizionarele C bacauane pregatesc deja reluarea preparativelor pentru sezonul de primavara,…