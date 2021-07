Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Italiei este noua campioana europeana, dupa ce a invins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020, in care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), la finalul celor 120 de minute.

- Finala Campionatului European de Fotbal EURO 2020 este evenimentul sportiv centra al Europei. Confruntarea dintre Italia și Anglia e comentata și prefațata de experți, jurnaliști, novici și chibiți. Site-ul UEFA.com a publicat opiniile jurnaliștilor și declarații din cele doua tabere.

- Finala EURO 2020 la fotbal opune, duminica (ora 22:00), pe Stadionul Wembley din Londra, echipele Italiei, care are un singur titlu continental, in urma cu 53 de ani, si Angliei, care joaca in premiera o finala de Campionat European. Italia a pierdut cele doua finale jucate dupa titlul…

- Englezul Phil Foden a lipsit, sambata, de la antrenamentul nationalei Angliei, din precautie, dupa ce a suferit “o lovitura usoara”, informeaza Sky Sports. Ceilalti 25 de jucatori din lotul Angliei s-au antrenat normal la baza St Geprge’s Park. Intreg lotul a fost testat pentru coronavirus.…

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020 dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1). AGERPRES (AS-editor:…