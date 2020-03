Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in meciul cu Gaz Metan Medias jucatorii sai trebuie sa fie mai concentrati si mai hotarati la finalizare decat au fost in partida precedenta cu CFR Cluj, pierduta cu 0-2 in ultima etapa…

- CFR Cluj a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Campioana si-a demonstrat valoarea, castigand prin golul inscris de Mario Rondon (9), dupa o minge respinsa gresit de Ivan…

- Managerul general al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Marcel Popescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca titlul nu se joaca in meciul cu CFR Cluj programat duminica, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I, precizand ca in play-off diferenta intre prima si ultima clasata…

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a anunțat astazi data in care va avea loc derbiul Ligii 1 din etapa 26, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Astfel, ultimul joc al alb-albaștrilor din campionatul regulat va avea loc duminica, 23 februarie, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. LPF a precizat…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, ca nu doreste ca formatia CS Universitatea Craiova sa se califice in play-off-ul Ligii I. In acelasi timp, el nu considera echipa Astra Giurgiu o contracandidata la titlu.

- Jucatorul echipei FCSB, Dragos Nedelcu, a declarat, joi, ca partida cu Universitatea Craiova, din cadrul etapei a 22-a a Ligii I, nu va conta foarte mult in lupta pentru titlu, meciurile decisive urmand a se disputa in play-off-ul competitiei. "Ne asteapta un meci foarte greu cu Craiova, va fi frumos…

- Jucatorul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a afirmat, joi, la finalul partidei cu Celtic Glosgow, castigat cu 2-0, ca nu conteaza ce adversar va avea formatia sa in saisprezecimile de finala ale Europa League, scopul fiind doar sa atinga o faza cat mai inalta a competitiei europene. "Nu…

- Denis Alibec (28 de ani) a adus victoria Astrei Giurgiu in partida cu CS Universitatea Craiova, marcand in minutul 50 unicul gol al partidei castigate cu 1-0. La finalul partidei, Alibec si-a felicitat colegii, vorbind si despre faza din minutul 52, in care a primit cartonas galben. Avertismentul il…