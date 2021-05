Stiri pe aceeasi tema

- min. 112: GOOOOOLLLL UNIVERSITATEA CRAIOVAAA! Vladimir Screciu a reușit sa inscrie cu o lovitura de cap! Revenire fantastica a baieților lui Ouzounidis! min. 109: Fedele intra la Universitatea in locul lui Camara. min. 105: S-a reluat meciul. S-au incheiat primele 15 minute de prelungiri. Vom mai avea…

- Astra Giurgiu si Universitatea Craiova sunt la egalitate, 1-1, la pauza finalei Cupei Romaniei la fotbal, sambata seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. Universitatea a deschis scorul prin Andrei Ivan (14), dar Astra a egalat repede, prin Valerica Gaman (17), dintr-un penalty acordat eronat…

- Ministrul Sportului a anunțat condițiile de acces pentru suporteri la finala Cupei Romaniei dintre CS Universitatea Craiova și Astra Giurgiu, meci care de la disputa pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. In...

- Universitatea Craiova s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia de liga secunda ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, 2-2 (2-2), miercuri seara, in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. Universitatea, care in prima mansa castigase cu…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a aratat rezervat in ceea ce priveste propunerea vicepremierului Dan Barna ca finala Cupei Romaniei la fotbal, programata pe 22 mai, la Ploiești, sa fie un test la care accesul publicului pe stadion sa fie permis unui numar limitat de persoane vaccinate,…

- Fotbal / Finala Cupei Romaniei, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, pe 22 mai Comitetul Executiv al FRF a validat propunerea ca finala Cupei Romaniei din acest sezon sa se dispute pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Ultimul act al Cupei Romaniei, ediția 2020-2021, este programat pe 22 mai. Ora…

- CFR Cluj a castigat editia 2020 a Supercupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare, joi seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. La finalul celor 90 de minute regulamentare scorul a fost egal, 0-0. AGERPRES (AS-editor:…

- CFR Cluj si FCSB sunt la egalitate, 0-0, in Supercupa Romaniei la fotbal, joi seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa cele 90 de minute regulamentare. Vor urma lovituri de departajare de la 11 metri, potrivit agerpres.ro.