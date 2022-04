Stiri pe aceeasi tema

- Primele meciuri pentru reprezentantele judetului Constanta in Liga a 3 a in turneele play off play out. Farul Constanta II a sustinut astazi primul meci in turneul play off al Ligii a 3 a, seria a treia.Jucatorii pregatiti de Sorin Radoi si Stere Banoti au jucat in deplasare cu SC Popesti Leordeni,…

- Marti, 5 aprilie, sunt programate confruntarile primei etape ale play-off-ului Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Calificata in „careul de asi” dupa victoria din ultima etapa a sezonului regulat, 4-0 cu Gloria Albesti, Farul Constanta II, echipa antrenata de Sorin Radoi si Stere Banoti, va evolua…

- Satelitul Farului a ocupat locul trei la finele sezonului regular.Farul Constanta II s a calificat astazi in turneul play off al Ligii a 3 a, seria a treia, dupa ce a invins pe teren propriu Gloria Albesti, in etapa a 18 a, ultima din sezonul regular.Satelitul Farului s a impus cu 4 0 Roberto Malaele…

- Vineri, 11 martie, Farul II va primi vizita liderului seriei a treia, CS Afumati, in etapa a 16 a din Liga a 3 a. Echipa de fotbal Farul Constanta II a sustinut ultimul joc de verificare din aceasta iarna inaintea reluarii Ligii a 3 a. Dupa confruntarile cu Inainte Modelu, CSA Steaua, Dunarea Calarasi…

- Partida s a disputat la Blejoi si s a incheiat fara goluri. Farul Constanta II locul 4 in seria a treia a Ligii a 3 a a sustinut, astazi, al patrulea joc de verificare din aceasta iarna.Dupa confruntarile cu Inainte Modelu, CSA Steaua si Dunarea Calarasi, jucatorii antrenati de Sorin Radoi si Stere…

- Formatia calaraseana a deschis scorul, de timpuriu, insa "marinariildquo; au revenit pe tabela. Echipa de fotbal Farul Constanta II, componenta a seriei a treia a Ligii a 3 a, a demarat astazi seria partidelor de verificare din aceasta iarna.Formatia pregatita de Sorin Radoi si Stere Banoti a evoluat…

- ​Gheorghe Popescu, ​presedintele clubului Farul, a afirmat, sâmbata. ca Liga Profesionista de Fotbal nu respecta regulamentul, dupa ce meciul pe care constantenii trebuia sa-l joace cu Academica Clinceni a fost amânat dupa ce ilfovenii au înregistrat mai multe cazuri de Covid-19."Este…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) incearca de doua luni sa gaseasca un inlocuitor pentru Mirel Radoi. Dupa refuzurile primite pe banda, de la Gheorghe Hagi (Farul Constanta), Razvan Lucescu (PAOK Salonic) si Dan Petrescu (CFR Cluj), nici negocierile cu Ladislau Boloni n-au decurs, deocamdata, conform…