Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa online, ca Young Boys Berna, adversara din partida de joi din Europa League, este favorita la calificare deoarece formatia sa are doar varianta victoriei pentru a ajunge in primavara europeana.…

- Francezul Benoit Bastien va arbitra meciul dintre CFR Cluj si formatia elvetiana Young Boys, care va avea joi, de la ora 19:55, la Berna, pe Stadionul Wankdorf, in ultima etapa din Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti vor fi Hicham Zakrani si Frederic…

- Antrenorul echipei de fotbal Young Boys Berna, Gerardo Seoane, a declarat, joi seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu CFR Cluj din Europa League, ca nu este multumit de evolutia jucatorilor sai despre care afirma ca pot juca mult mai bine. "CFR este o echipa cu experienta, foarte buna la fazele…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu Young Boys Berna in Europa League, ca formatia sa face in continuare minuni in conditiile in care se confrunta cu mari probleme de lot. "Ma asteptam sa fie complicat pentru ca am jucat impotriva…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca exista o anumita euforie in cadrul formatiei sale dupa victoria din deplasare, cu TSKA Sofia, din Europa League, si ca trebuie sa-i potoleasca pe jucatorii sai pana la meciul cu FC Voluntari. "Normal,…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, joi, la finalul partidei castigate in deplasare, cu TSKA Sofia, scor 2-0, ca echipa bulgara va avea un cuvant greu de spus in ceea ce priveste ocuparea primelor doua pozitii in grupa Europa League. "Nu am mai antrenat pana acum impotriva…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca din punct de vedere al transferurilor facute in vara acestui an, adversara din Europa League, TSKA Sofia, sta mult mai bine, lotul pe care el il are la dispozitie fiind "foarte subtire". "De sezonul trecut…

- Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa victoria cu gruparea finlandeza KuPS Kuopio (3-1), ca este „fantastic” faptul ca formatia sa a reusit sa se califice pentru a doua oara consecutiv în grupele Europa League. …