Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei Croatiei, mijlocasul Luka Modric, a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Modric a primit ''Balonul de Aur'' care recompenseaza aceasta performanta dupa finala pierduta de nationala Croatiei în fata Frantei, cu 2-4, pe…

- Trei suporteri au intrat pe teren la finala Cupei Mondiale, in minutul 53 al meciului dintre Franta si Croatia, de pe stadionul Lujniki, din Moscova.Cei trei fani au fost imediat reperati de stewarzi, fiind scosi in afara terenului. Franta conduce Croatia, scor 4-2, in finala Cupei…

- Croatia abordeaza finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia cu o risipa de energie mult mai mare decat a adversarei Franta, fata de care are 90 minute jucate in plus si 116 km alergati mai mult, relateaza EFE. In sase partide, Franta a jucat 580,16 minute, comparativ cu cele 679,36 ale…

- Campionatul spaniol La Liga furnizeaza cei mai multi jucatori in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, care va opune echipele Frantei si Croatiei, detronand Premier League, care domina la acest capitol inainte de semifinale, relateaza EFE. La Liga are 10 jucatori in finala programata…

- Marti, 10 iulie, de la ora 21:00, se va juca prima semifinala de la Campionatul Mondial din Rusia, cand se vor intalni Franta si Belgia. Potrivit caselor de pariuri, Franta are o cota de 2.58 sa castige in primele 90 de minute, in timp ce Belgia are 3.20. Pentru calificarea in marea finala, Frantei…

- Generatia croata a lui Luka Modric si Ivan Rakitic o poate ''depasi'' pe cea din 1998, care a ajuns pana in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Franta, a asigurat, joi, Dejan Lovren, cu doua zile inaintea sfertului de finala cu Rusia, informeaza AFP. "Noi respectam generatia 1998.…

- Suedia si Anglia, care vor fi adversare, au completat tabloul sferturilor de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa meciurile de marti. OPTIMILE DE FINALA Sambata 30 iunie Franta - Argentina 4-3, la Kazan (Kazan Arena) Uruguay - Portugalia 2-1, la Soci (stadionul…

- Presa din Croatia a salutat, vineri, ''cea mai mare victorie a acestei generatii'', dupa rasunatorul succes obtinut de selectionata nationale de fotbal in fata Argentinei lui Lionel Messi (3-0), sinonim cu calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, informeaza AFP.…