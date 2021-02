Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman (41 de ani), președintele de la Astra, incearca sa delimiteze clubul giurgiuvean de ancheta in care fotbaliștii Alexandru Ionița, Kehinde Fatai și Takayuki Seto sunt implicați. CONTEXT: La inceputul lunii septembrie, GSP a dezvaluit fotografiile pe care o clinica din București le postase…

- Cristian Balaj (49 de ani), președintele Agenției Naționale Anti-Doping, a dezvaluit ca urmatorul termen in cazul de dopaj al jucatorilor Alexandru Ionița, Kehinde Fatai și Takayuki Seto, va avea loc pe 18 februarie. CONTEXT: La inceputul lunii septembrie, GSP a dezvaluit fotografiile pe care o clinica…

- In așteptarea unei decizii a comisiilor, Alex Ionița (26 de ani) a acceptat sa dea primul interviu de dupa suspendarea sa provizorie pentru incalcarea regulamentului antidoping. In direct la GSP Live, fotbalistul Astrei a facut marturisiri despre cazul dezvaluit publicului de Gazeta Sporturilor Joi,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, la finalul sedintei Comitetului Executiv, comentand cazul de doping al jucatorilor formatiei Astra Giurgiu, ca in acest dosar comisiile jurisdictionale ale FRF vor aplica sanctiunile prevazute de legislatia nationala si…

- Dani Coman (41 de ani), președintele Astrei Giurgiu, a oferit o noua reacție in aceasta dimineața, in contextul scandalului de dopaj de la Astra Giurgiu. CONTEXT: GSP a aflat ca la ultimul termen al comisiei ce ancheteaza cazurile lui Alexandru Ionița, Kehinde Fatai și Takayuki Seto, acuzați ca ar fi…

- Dani Coman, 41 de ani, președintele Astrei, a rabufnit la adresa lui Alexandru Ionița (26 de ani), dupa ce extrema a recunoscut la ANAD ca s-a dopat. CONTEXT: Astra trebuie exclusa din Liga 1! GSP a aflat ca la ultimul termen al comisiei ce ancheteaza cazurile lui Alexandru Ionița, Kehinde Fatai și…

- Cristian Balaj, 49 de ani, președintele ANAD (Agenția Naționala Anti-Doping), anunța ca Alexandru Ionița (26 de ani, extrema dreapta), Kehinde Fatai (30, atacant) și Takayuki Seto (34, mijlocaș central) raman in continuare suspendați, in contextul scandalului de dopaj. GSP a publicat in septembrie 2020…