Fostul soț al Elenei Băsescu, Bogdan Ionescu s-a căsătorit azi! Nunta o face la Istanbul Daca, in trecut a traversat o casnicie ce a eșuat, Bogdan, Syda, așa cum este cunoscut in high life-ul bucureștean, s-a decis sa faca din nou pasul cel mare. Syda a mai fost la un pas de nunta și in 2018, cu fotomodelul Maria Grigoriu, insa relația s-a intrerupt brusc. Tanara lui mireasa, care s-a imbracat cu o rochie alba vintage, lunga pana la genunchi și bine mulata pe trupul perfect lucrat, a vorbit cu multa mandrie și emoție despre ziua de astazi. ”Sunt Ionescu de astazi”, a spus și Sheila, soția lui Bogdan, la ieșirea de la Oficiul de Stare Civila. ”Este cel mai frumos eveniment din viața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

