Fostul presedinte al Romaniei Emil Constantinescu le-a transmis, joi, romanilor sa aiba liniste in suflet, pace in casa si bucurie in gand de Sfintele Pasti. "Sacrificiul Mantuitorului ne invata ca ceea ce pare pierdut este de fapt un nou inceput. Un inceput pentru smerenie, bunavointa si vindecare. Va doresc liniste in suflet, pace in casa si bucurie in gand. Hristos a inviat!", a transmis fostul sef de stat. Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, duminica, Invierea Domnului - Pastele, cea mai mare sarbatoare a crestinatatii, iar, in conditiile restrictiilor impuse de declararea starii…