- Fostul deputat Cristian Boureanu a ramas fara permis de conducere si a fost amendat, dupa ce a fost prins baut la volan pe DN1, pe Valea Prahovei. Politistii l-au oprit in trafic in conditiile in care facuse o depasire neregulamentara. El a cerut recoltarea de probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat astazi sentința definitiva in dosarul de corupție in care a fost implicat Sorin Muntean, fostul șef al IPJ Timiș. Va reamintim ca mai multe persoane, intre care șeful Poliției Timiș, un avocat și un lider de clan țiganesc au fost trimiși in judecata de DNA intr-un…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au ridicat, in vederea confiscarii, parfumuri contrafacute in valoare de aproximativ 700.000 de lei, in urma a noua perchezitii domiciliare efectuate in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov.„La data de 13 februarie, politistii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, ca nefondat, un recurs in casatie, o cale extraordinara de atac, prin care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu solicita rejudecarea dosarului in care a fost condamnat la 10 ani si 8 luni inchisoare pentru coruptie, relateaza Agerpres.Instanta…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) l-a reclamat pe președintele AEP, Constantin Florin Mituletu Buica, la Parchetul General, pe motiv ca și-ar fi angajat nelegal o ruda in instituția pe care o conduce. AEP este Autoritatea Electorala Permanenta. Buica este acuzat ca si-ar fi angajat nelegal o cumnata…