- Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, a anuntat astazi ca vrea sa modifice Codul Penal in sensul inaspririi pedepsei pentru ucidere in culpa savarsita de un sofer fara permis sau baut. In discutie este articolul 192 din Codul Penal privind uciderea din culpa. Robert Cazanciuc este senator PSD,…

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP. "Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat…

- Un judecator al Curtii de apel din Brazilia a anulat duminica un ordin de eliberare din inchisoare a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, emis cu cateva ore mai inainte de catre un alt magistrat al aceleiasi instante, relateaza AFP.

- Danilo Luiz da Silva, fundasul dreapta al selectionatei Braziliei, va fi indisponibil pentru restul Cupei Mondiale 2018, dupa ce a suferit o accidentare la ligamentele de la glezna dreapta in cursul unui antrenament efectuat joi, cu o zi inaintea meciului impotriva Belgiei, a anuntat Confederatia…

- Eike Batista, fostul cel mai bogat om din Brazilia, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în urma unor fapte de coruptie, potrivit Bloomberg.Eike Batista, fostul cel mai bogat om din Brazilia, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în urma unor fapte de coruptie,…

- Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, il acuza pe fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, de «Fake News» in cazul Roșia Montana. Iata postare integrala ambasadorul Romaniei la UNESCO:

- Fostul presedinte al Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva a furnizat din celula sa de inchisoare o analiza a meciului Selecao cu Elvetia (1-1), disputat duminica in grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, relateaza DPA. Lula, care ispaseste incepand din aprilie o sentinta de 12 ani de inchisoare…

- Luiz Inacio Lula da Silva (72 de ani), fost presedinte al Braziliei, in prezent aflat in inchisoare, va comenta meciurile de la Campionatul Mondial din Rusia pentru postul TVT, scrie AFP. Anuntul a fost facut chiar de prezentatorul emisiunii de la televiziunea braziliana, Jose Trajano, fost director…