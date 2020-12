Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dimineața, personalul echipei de interventii a Comisariatului PS al Duino Aurisina a raportat un cetațean roman nascut in 1986 pentru primirea de bunuri furate. Verificat in timpul unei opriri in zona de servicii Duino Sud, doua ordonanțe emise de Parchetul de la Curtea din Palermo au aparut impotriva…

- Tribunalul Iasi a luat decizia ca Octav Filip si Sebastian David sa fie plasati sub control judiciar, impunand, totodata, o serie de interdictii celor doi. Decizia va produce efecte doar daca va fi mentinuta si de catre instanta de control judiciar, o hotarare in acest sens fiind asteptata, zilele urmatoare,…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in judetul Timis sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica 29 de focare de SARS-Cov-2, cu doua mai multe decat in ziua precedenta. Unul dintre acestea este la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara, unde au fsot confirmate cinci cazuri…

- Doua functionare de la Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei(SPCLEP) Galati si o persoana fara calitate speciala au fost condamnate definitiv pentru fapte de coruptie, informeaza luni, Directia Generala Anticoruptie-Serviciul Judetean Anticoruptie Galati. Potrivit sursei citate,…