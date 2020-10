Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarele Lucreția Postelnicu și Iuliana Ciolca au ramas in pronunțare luna trecuta, iar pe 1 octombrie au amanat decizia finala pentru azi.Pe 30 ianuarie 2019, in prima instanța, directorul general Flori Dinu a primit, in prima instanța, la Tribunalul București, 3 ani de inchisoare, in timp ce…

- Ana-Maria Patru, fost presedinte al Autoritatii Electorale Permanente, a fost achitata definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalarea banilor, informeaza Agerpres. Curtea de Apel Bucuresti a respins apelurile in acest…

- Daniel George Tudor, fost vicepresedinte al ASF si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si Doina Tudor, fost senator, au fost achitati definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, respectiv complicitate la luare de mita. CAB a respins…

- Gheorghe Nichita a ținut sa le mulțumeasca tuturor celor care l -au felicitat cu ocazia zilei sale de naștere. "Dragii mei, Ați fost extrem de mulți cei care, ca in fiecare an, v-ați rapit din timp sa imi trimiteți o urare și un gand bun. Va mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele…

- Curtea de Apel Bucuresti va discuta astazi contestatia fostului lider PSD impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti, din luna iunie, prin care instanta a respins contestatia fostului lider a PSD la executarea in regim de detentie a pedepsei din dosarul DGASPC. Totodata, la termenul de joi al procesului…

- Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita intr-un dosar de coruptie legat de atribuirea unui contract grupului de firme UTI. Initial, Nichita primise in noiembrie…