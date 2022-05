Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul din Ucraina ar putea remodela pentru totdeauna ordinea mondiala globala. In același timp, conflictele potențiale in relațiile dintre Statele Unite și China trebuie atenuate, iar interesele comune trebuie urmarite și aparate. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul secretar de stat american…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este convins ca schimbul de prizonieri cu Rusiei depinde de sprijinul statelor lumii și a cerut partenerilor straini sa faca presiuni asupra Moscovei, informeaza Ukrinform . „Este o problema umanitara și o decizie politica care depinde de sprijinul multor…

- Ucraina poate adera la Alianța Nord-Atlantica imediat dupa incheierea razboiu, a declarat ambasadorul Ucrainei in Germania, Andriy Melnyk, intr-un interviu acordat publicației germane RND. Melnyk recunoaște ca aderarea Ucrainei la NATO nu poate avea loc in mijlocul razboiului dar ar fi posibila imediat…

- Kissinger spune, de asemenea, ca ”trebuie sa incercam sa ințelegem care este linia roșie” a Rusiei și ”cat timp va continua aceasta escaladare” in razboiul din Ucraina..Fostul oficial american, nascut in Germania, in varsta de 98 de ani, a fost Secretar de Stat al SUA in mandatele președinților Richard…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat premierul britanic, Boris Johnson. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta a media ruse…

- Vladimir Putin era nervos sau, poate, doar plictisit. Șeful rus raspundea cu rabdare intrebarilor puse de un mic grup de jurnaliști straini in restaurantul unui modest hotel din Davos. Pana cand o intrebare a parut sa-l irite. S-a uitat spre cel care ii pusese intrebarea, un american, dupa care i s-a…

- Jumatate dintre cei mai bogați 20 de oameni ai Rusiei nu au fost sancționați din cauza razboiului din Ucraina, lasand un grup de miliardari influenți și puternici liber sa opereze in intreaga lume fara restricții legale. In total, magnații in valoare totala de cel puțin 200 de miliarde de dolari inainte…

- Al doilea producator de petrol al Rusiei, grupul Lukoil, a solicitat joi sa se puna capat conflictului din Ucraina cat se poate de repede. Intr-o declaratie pe propria pagina de Internet, compania s-a declarat ingrijorata de “evenimentele tragice din Ucraina” si a afirmat ca sustine negocierile care…