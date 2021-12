Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii români încep, marți, 2 noiembrie 2021, sesiunea de înscrieri la Submasura 6.4 a Programului Națonal de Dezvoltare Rurala (PNDR), prin care se pot obține fonduri europene de pâna la 200.000 de euro fiecare, pentru afaceri neagricole în mediul rural. Citește…

- In locuințele racordate la sistemul centralizat din Oradea e cald. La fel și in instituții. Orașul a ajuns sa aiba cele mai mici pierderi in rețea din toata țara. De acum 10 ani au inceput investițiile.

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, și-a pezentat joi, 28 octombrie, in cadrul unei conferințe de presa, bilanțul dupa primul sau an de mandat, bilanț presarat cu realizari notabile. Ținind cont de situația pandemica prioritara fiind in prezent lupta cu temutul virus primarul Loghin s-a referit…

- Romania a pierdut in acest an fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR si rapide antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, a declarat, ieri, premierul interimar Florin Citu, care a sustinut ca motivul ar fi faptul ca fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila…

- Unitatile administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora vor putea accesa fonduri europene nerambursabile de pana la un milion de euro pe proiect prin submasura 4.3 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), care finanteaza investitiile pentru dezvoltarea,…

- Fonduri europene de aproape 105 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice - componenta infrastructura de acces agricola, sesiunea de depunere…

- Agricultorii vor avea la dispozitie 182 de milioane de euro din fonduri europene pentru investitii in procesarea sau marketingul produselor agricole, incepand de vineri, 8 octombrie, cand se deschide sesiunea de depunere de proiecte pe submasura 4.2 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala…

- Fonduri europene de aproape 183 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole, sesiunea de depunere de proiecte fiind activa in perioada 8 octombrie – 7 ianuarie 2022, a anuntat…