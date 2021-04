Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va utiliza o strategie de finanțare diversificata pentru a mobiliza pana la aproximativ 800 mld. euro pana in 2026. Comisia a luat masuri pentru a se asigura ca imprumuturile din cadrul NextGenerationEU vor fi finanțate in cele mai avantajoase condițiții pentru statele membre.

- Grecia va oferi restaurantelor si barurilor afectate in ultimele luni de restrictii impuse pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) finantare suplimentara in valoare de aproximativ 330 milioane de euro pentru a le ajuta sa se redeschida in urmatoarele saptamani, a anuntat premierul…

- Județul Alba primește 1,4 milioane de lei de la Guvern. Ce comune vor beneficia de acești bani Guvernul aloca 1,4 milioane de lei pentru a sprijini trei comune din județul Alba, care au fost afectate de inundații. Anunțul a fost facut de Florin Roman, pe pagina personala de facebook. ,,Județul Alba…

- Propunerile facute miercuri de Comisia Europeana vizeaza restricționarea exporturilor de vaccinuri fabricate in UE, daca acestea reprezinta o amenințare la adresa rezervelor necesare pentru blocul comunitar. Prima vizata de o astfel de masura ar putea fi Marea Britanie, scriu Politico și BBC News. Comisia…

- Vacanta de primavara va avea loc in perioada 2 aprilie – 4 mai, pentru a reduce mobilitatea in actualul context epidemiologic, iar Evaluarea nationala se va sustine intre 5 si 8 iulie, a anuntat, marti, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intr-o conferinta de presa.El a precizat, totodata, ca evaluarea…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa accelereze reformele economice si sa solutioneze blocajele care stau in calea investitiilor pentru a putea beneficia de partea care le revine din fondul de relansare, a declarat miercuri un oficial din cadrul Executivului comunitar, transmite Reuters .…

- Comisia Europeana ar putea sa acceseze pietele financiare pentru aproape 100 de miliarde de euro "la finele primaverii", in ideea de a finanta platile anticipate pentru cele 27 de planuri nationale de revenire din pandemie, a declarat joi comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, transmite…