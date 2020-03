Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, marți, proiecte în valoare de 1,4 miliarde de euro în 7 state UE, din care peste 500 de milioane de euro numai pentru România. Bani europeni de 486,6 milioane euro din Fondul de coeziune au fost aprobați de CE pentru a asigura accesul la o mai buna…

- Comisia Europeana a acceptat angajamentele propuse de Transgaz pentru a fi posibil exportul de gaze din Romania, acest lucru fiind un pas inainte catre o piata europeana unica a energiei, informeaza un comunicat al Executivului comunitar, dat vineri publicitatii, potrivit Agerpres. "Transgaz s-a…

- "Dupa cum se stie, in Romania, salariul minim se situeaza mult sub media salariilor statelor membre. Daca ne uitam la datele Eurostat, la 1 iulie 2019, salariile minime lunare variau considerabil intre statele membre, de la 286 euro in Bulgaria la 2.071 euro in Luxemburg, media europeana fiind de…

- Romanii platiți cu salariul minim pe economie vor putea avea in viitor salarii mai mari. Un plan care prevede introducerea unui salariu minim la nivel european este deja in derulare.Potrivit Mihaelei Mitroi, partener Asistenta Fiscala si Juridica EY Romania, perioada de consultare pentru introducerea…

- Conditiile echitabile de munca sunt centrul unei economii de piata functionale. Cetatenii se asteapta ca Uniunea Europeana sa le ofere niveluri ridicate de bunastare, in timp ce economia se indreapta catre modele de crestere mai ecologice si mai digitalizate. Veniturile adecvate sunt esentiale…

- Bradul multisecular - paznicul Cibinului din Romania concureaza pentru statul de Arborele European al anului 2020, cu alti 14 copaci din alte tari. Printre ei, se numara Plopul singuratic din Federatia Rusa, Arborele Vrajitoarei din Irlanda, Copacul libertatii din Kaposvar (Ungaria), Arborele vrajitoare…

- Nu vom avea un an ușor, conform estimarilor facute de Moody's, scrie zf.ro. Agenția de evaluare atrage atenția ca salariul minim va creste cu 7,2%, a doua cea mai mica crestere din Europa Centrala și de Est, in vreme ce rata inflației va ajunge la 3,5%. Conform estimarilor Moody's, preluate de zf.ro,…

- In cazul in care cota standard de TVA s-ar reduce de la 19% la 16%, atunci am avea cel mai mic nivel al acestei taxe din intreaga Uniune Europeana. Propunerea legislativa a primit, marti, aviz favorabil in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor. Practic, proiectul aduce modificari…