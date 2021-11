Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 332 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 757 de teste, dintre care 344 teste rapide. Rezulta astfel o rata de pozitivare de 44%. In Timisoara au fost confirmate 119 cazuri. In Timis, 504 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…

- La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Marie Curie” din București sunt internați 30 de copii cu infecția Covid, dintre care 3 sunt in secția ATI, dar și zeci de cazuri extreme cu malformații cerebrale, cardiace, boli genetice rare. Daniel Buzatu, managerul Spitalului, spune ca Secția ATI are…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 457 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.929 de teste, dintre care 638 de teste rapide. Zece cadre medicale confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, 457 persoane au fost confirmate…

- Cinci focare de COVID 19 au fost descoperite in diferite instituții din județul Timiș. Pe lista sunt un centru de carantina, penitenciarul, serviciul de pașapoarte, o creșa și un centru educativ. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, focare sunt la Centrul de carantina de la Liceul Dimitrie…

- Au fost raportate trei decese la persoane infectate cu COVID 19, sambata, la nivelul judetului Constanta. Este vorba despre trei barbati care prezentau comorbiditati. Doi dintre ei s au stins din viata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, iar unul la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta…

- Pentru prima data de la inceputul anului, DSP a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, scrie ziaruldeiasi.ro .In total au fost depistati…

- Un deces și cinci cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 37 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 9.266 de persoane confirmate cu COVID-19, din care 8.795 de persoane…

- De la ultima raportare, la nivel national 312 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 14.207 de teste RT-PCR si 19.993 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 86 de pacienti. Pana astazi, 10 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.085.412 cazuri…