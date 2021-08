Focar de coronavirus la penitenciarul Botoşani In numai o saptamana, 5 angajați ai Penitenciarului Botoșani au fost depistați pozitivi cu noul coronavirus. Toți sunt in zona administrativa, trei dintre ei fiind colegi in acelasi birou. Starea lor nu este grava. Persoanele cu care au intrat in contact, insa, vor intra in izolare, daca nu sunt vaccinati sau nu au trecut prin boala. Acest focar a aparut dupa mai bine de jumatate de an in care nu au mai fost inregistrate cazuri multiple in instituții. Asta deși instituția a luat masurile necesare. Starea de sanatate a angajaților este monitorizata atat la intrarea, cat și ieșirea din serviciu,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a decis sa faca obligatorie vaccinarea anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban pentru postul de radio public, relateaza Reuters. „Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii…

- "Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii pentru angajatii din domeniul medical... am extins aceasta regula pentru coronavirus", a mai spus Orban pentru Kossuth Radio.Premierul ungar a afirmat ca al patrulea val al pandemiei de coronavirus a inceput in Europa de Vest, adaugand ca Ungaria…

- Malta a renuntat marti la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. ‘Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia…

- Israelul va înaspri din nou regulile pentru calatorii care intra în tara, din data de 16 iulie acestia fiind obligati sa se izoleze pâna la primirea unui rezultat negativ la testul de coronavirus, o masura luata din cauza cresterii numarului de infectari, transmite vineri dpa.Toate…

- In Rusia, actorul și muzicianul Peotr Mamonov a fost spitalizat cu COVID-19, a declarat soția sa Olga pentru RIA Novosti. Ea a spus ca artistul in virsta de 70 de ani a fost internat in secția de terapie intensiva al unui spital din Kommunarka. "Starea sa este evaluata ca fiind grava, el se afla acolo…

- Persoanele care s-au tratat acasa de coronavirus, dar sunt in baza de date DSP vor primi certificat COVID: Ce spune premierul Cițu Cetațenii romani care au trecut prin infecția cu coronavirus tratandu-se acasa, dar sunt in baza de date a directiei locale de sanatate publica vor fi incluse in certificatul…

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, a declarat, in timpul unui discurs televizat, ca nu exclude posibilitatea ca persoanele care stiu ca sunt infectate cu noul tip de coronavirus, dar care nu respecta regulile si ii contamineaza pe altii, provocand decese, sa fie acuzate de omucidere, informeaza…

- Dupa mai multe luni de la recuperarea dupa o forma usoara de COVID-19, persoanele continua sa aiba celule imunitare in organism care creeaza anticorpi impotriva SARS-Cov-2, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Washington din St. Louis, relateaza EFE. Studiul publicat luni in revista Nature…