FMI: prețul carbonului de 75 dolari(USD)/tonă este necesar până în 2030 Prețul carbonului trebuie sa fie in medie de cel puțin 75 de dolari pe tona la nivel global pana la sfarșitul deceniului pentru ca obiectivele climatice globale sa reușeasca, a declarat șeful Fondului Monetar Internațional pentru Reuters duminica (6 noiembrie). Vorbind in marginea discuțiilor COP27 privind clima, in stațiunea de coasta egipteana Sharm el-Sheikh, directorul general al FMI Kristalina Georgieva a spus ca ritmul schimbarii in economia reala este inca „mult prea lent”, potrivit Reuters. Prețul carbonului de 75 dolari per tona ar ajuta la reducerea emisiilor, altfel nu s-ar reuși crearea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

