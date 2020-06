Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei mondiale in acest an, deoarece efectele negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19) sunt mai accentuate decat s-a anticipat, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat miercuri…

- Daca in aprilie FMI estima ca economia globala va inregistra in 2020 un declin de 3%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta la o contractie de 4,9% in 2020. In 2021, economia globala ar urma sa inregistreze un avans de 5,4%, fata de 5,8% previzionat in aprilie.…

- FMI estimeaza o contracție de 5% a economiei românești în acest an, urmata de o creștere de 3,9% în 2021, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marti. Estimarea Fondului este în linie cu cele ale economiștilor români, ale caror calcule variaza…

