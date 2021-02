Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman, vedeta celor de la FCSB, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost prins conducând cu 165 de km/h.Fotbalistul a fost înregistrat de un radar cu respectiva viteza pe "Autostrada Soarelui", conform Digisport.Jucatorul celor de la FCSB a prezentat un permis…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o reacție halucinanta cand a aflat ca Florinel Coman (22 de ani) a fost prins de polițiști fara permis de conducere pe Autostrada Soarelui, in timp ce gonea cu 165 km/h, anunța gsp.ro. Becali a parut ca trece lejer cu vederea ilegalitatea comisa de Florinel…

- O noua schema de coruptie, prin intermediul careia erau eliberate fraudulos permise de conducere, a fost identificata de CNA si procurorii anticoruptie. Circa 100 de persoane ar fi obtinut permise, fara a fi evaluate in conformitate cu regulamentele existente, iar pentru aceasta ar fi platit sume cuprinse…

- Ziarul Unirea Tanar de 27 de ani din Cricau, prins de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul anulat. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Galda de Jos au depistat, in trafic, un tanar de 27 de ani din Cricau, care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere,…

- La data de 11 ianuarie 2021, in jurul orei 16,00, polițiști rutieri din Aiud l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Stadionului din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Fața de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…

- La data de 9 ianuarie 2021, in jurul orei 19,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Zlatnei din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Lucratorii Poliției orașului Broșteni, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare supraveghere și control trafic rutier pe raza de competența a orașului, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe D.J. 174 A, str. Neagra, din orasul Brosteni, condus de un barbat in…