- Autoritatile pregatesc o rectificare bugetara care ar putea fi aprobata de Guvern saptamana viitoare, principalele resurse urmand sa fie directionate catre Ministerul Sanatatii, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Vom face o rectificare bugetara. Sper sa fie gata saptamana…

- Intr o postare pe pagina sa Facebook, ministrul Florin Citu a spus ca amanarea platii ratelor se va aplica atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice. Am discutat aceasta propunere cu BNR si sistemul bancar. Bancile nu vor avea probleme de finantare. Nu exista nici un fel de limita…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca poate este momentul sa discutam despre o etapizare a majorarii pensiilor, in contextul in care economia afectata de coronavirus n-ar putea sustine o majorare cu 40% din toamna. El a precizat ca ramane de vazut la rectificarea bugetara si totul depinde de…

- Programul de guvernare al Guvernului Citu este aproape identic cu cel al Cabinetului Orban II, existand doar cateva modificari la capitolele transport, sanatate, munca si protectia sociala.Potrivit programului de guvernare al Executivului condus de Florin Citu, la capitolul transporturi a…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, se arata nedumerit de modul cum se imbolnavesc brusc prefecții, alții de la Casa de Sanatate cand sunt pe cale de a fi dați afara. „De fiecare data cand incerci sa te indrepti impotriva lor pentru ca nu isi fac treaba, intra singuri in concediu medical. Asta e o chestie…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri, dupa intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, ca ia in calcul prorogarea termenului la care vor fi dublate alocațiile pentru luna iulie. ”Noi suntem puși intr-o situatie in care, si daca am vrea, nu am putea majora…