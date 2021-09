Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca USR-PLUS santajeaza cu Sectia Speciala si a subliniat ca "politica nu se poate face pe conditionari si santaj" si ca nu este timp de "jocuri politice", in contextul discutiilor cu privire la Programul National de Investitii "Anghel Saligny". …

- Premierul Florin Citu sustine necesitatea vaccinarii sau testarii tuturor angajatilor din sistemul public care intra in contact cu cetatenii, potrivit Agerpres. El a declarat, sambata, la Botosani, ca va propune in coalitia de guvernare vaccinarea sau testarea obligatorie a aparatului de stat. „Va spun…

- Premierul Florin Cițu a spus, sambata, referindu-se la numarul tot mai mic de omani care aleg sa se vaccineze, ca cel mai important pentru acestea este 'viața'. "Cel mai important pentru persoanele vaccinate este viața. De aici incepe totul. Ii incurajez pe romani sa mearga sa se vaccineze.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Nationala a Frantei. "14 iulie, Ziua Nationala a Frantei, este o zi de sarbatoare si pentru noi. Patria libertatii si a unei mari civilizatii de care suntem indragostiti de secole, Franta este tara…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul sedintei de coalitie, ca nu s-a discutat despre rectificarea bugetara, insa aceasta nu se poate adopta fara o decizie in coalitia guvernamentala, informeaza Agerpres . Ludovic Orban a precizat ca o decizie in Guvern pe acest subiect va fi luata,…

- Premierul Florin Cițu a declarat duminica, la Gorj, ca PNL trebuie sa arate ca nu este PSD, ca nu iși ataca propriul premier și propriul Guvern! Rectificarea bugetara nu se decide la partid, cum facea PSD,...

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca in coalitia de guvernare sunt cautate solutii in dosarul Rosia Montana, anume ca situl sa fie inclus in patrimoniul UNESCO si sa se afle raspunsul la intrebarea daca poate avea loc si exploatarea miniera. "Exact astea sunt discutiile in coalitie, sa…

