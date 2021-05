Florin Cîţu: Astăzi ne bucurăm de primul pas important din revenirea la normalitate Romanii se bucura de primul pas din revenirea la normalitate, a amintit sambata premierul Florin Citu, care a anuntat ca a facut deja prima sa plimbare fara masca. "Cum este pentru voi prima zi fara masca in spatii deschise? Eu deja am facut o plimbare la prima ora pana la cafea si a fost wow", a scris premierul intr-o postare pe Facebook. El a tinut sa multumeasca tuturor celor care au respectat regulile si au ales sa se vaccineze, si a adaugat ca asteapta urmatoarea relaxare, care va avea loc pe 1 iunie. "Vreau sa va multumesc tuturor pentru ca ati inteles sa respectati toate regulile si mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

