Florin Cîțu, apel către români să se înscrie pe platforma de vaccinare: „Sper să nu avem doze rămase” Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la finalul ședinței de Guvern, ca „lista de vaccinare va fi epuizata foarte rapid”, in contextul in care sunt inscrise 771.663 de persoane, iar de saptamana viitoare capacitatea de vaccinare va crește. Intr-o declarație de presa, susținuta inainte de anunțarea noilor restricții din Romania, Florin Cițu a lansat un apel catre romani sa se inscrie la vaccinare. „Vom avea o capacitate de vaccinare de 100.000 de persoane in prima saptamana din aprilie, pe zi. Aceasta lista de vaccinare va fi epuizata foarte rapid. De aceea, spun ca este foarte important sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

