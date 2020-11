Stiri pe aceeasi tema

- O parte din adevarul ”jafului din padure” a fost astazi prezentat la Acces Direct. Dupa ce Iulian Pitea și Ciprian Dafinescu au facut testul poligraf pentru a arata ca nu ei sunt vinovații de furtul bijuteriilor Innei, iata ca acum au primit și rezultatul!

- Aseara, dupa emisiune, a fost un scandal monstru intre doamna Ilinca si sotii Stegaru. Amenintarile si cuvintele dure au fost aruntate de ambele parti si nimeni nu a vrut sa cedeze! Insa, cea mai dura acuzatie vine de la vecinii din Blagesti care sustin ca pruncul nenascut nu ar fi al lui Viorel.

- E scandal mare in platoul Acces Direct. Mama lui Viorel Stegaru tuna și fulgera, dupa ce Vulpița și fiul ei au acuzat-o ca a mințit și ca ar fi vrut sa o faca sa avorteze cel de-al doilea copil! Doamna Ilinca a izbucnit in direct și a spus ca va duce fata la protecția copilului pentru a spune ca nu…

- Scandalul dintre Inna, cei doi salvatori și fostul iubit și prietena ei nu este nici pe aproape gata sa se rezoove. Vinovații sunt cautați fara icetare și nici un gest al vreunei persoane implicste nu poate trece neobservat. De aceasta data, tinerii salvatori și taximetristul fugar stau fața in fața…

- Un barbat s-a dat in spectacol intr-un restaurant fast-food din centrul Chișinaului, dupa ce angajații l-au rugat sa poarte masca de protecție corect. Imaginile au fost facute publice pe o rețea de socializare, iar potrivit unor surse acesta este avocat și soțul unei angajate a Parlamentului, scrie…

- O femeie de 38 de ani din Braila și-a omorat in urma cu doi ani soțul in varsta cu 20 de ani mai mare ca ea, satula de bataile repetate pe care le primea de la acesta din cauza geloziei. Femeia a negat mereu crima, dar procurorii au adunat acum dovezile pe baza carora au trimis-o in judecata, scrie…

- Scandal de proporții in familia unei cunoscute interprete de muzica populara din Romania! Artista susține ca risca sa ramana fara nepoții pe care i-a crescut din greu, dupa ce mama lor vrea sa ii ia cu ea. Tatal copiilor cantareței din Caraș-Severin a facut un atac dur la adresa soției sale! Barbatul…