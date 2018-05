Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Jenyfer Pasca, in varsta de 10 ani, a trecut de faza "duelurilor" din cadrul concursului de televiziune "La Voz Kids" ("Vocea Spaniei Junior") cu o interpretare a hitului "Heal The World", apartinand regelui pop Michael Jackson, reprezentatie sustinuta alaturi…

- Romanca Jenyfer Pasca, in varsta de 10 ani, a trecut de faza "duelurilor" din cadrul concursului de televiziune "La Voz Kids" ("Vocea Spaniei Junior") cu o interpretare a hitului "Heal The World", apartinand regelui pop Michael Jackson, reprezentatie sustinuta alaturi de doua concurente de varsta similara,…

- Franta, detinatoarea titlului, s-a calificat in semifinalele Cupei Davis dupa ce a invins cu 3-1 Italia, la Genova, punctul decisiv fiind adus duminica de Lucas Pouille, ce a trecut in patru seturi de Fabio Fognini, 2-6, 6-1, 7-6 (7/3), 6-3), in duelul dintre cei mai buni jucatori ai celor doua echipe.…

- O romanca de 14 ani din Spania, Flori Alexandra, a uimit juriul si publicul concursului “La Voz Kids” (“Vocea Spaniei Junior”), criticile celor trei jurati si comentariile facute de telespectatori propulsand-o in randul favoritilor la castigarea celei de-a patra editii a celebrului show de televiziune…

- Flori Alexandra, o adolescenta de origine romana ce locuiește in Spania, a cucerit juriul și publicul emisiunii „La Voz Kids” (Vocea Spaniei Junior”. Criticile celor trei jurați, dar și comentariile telespectatorilor au propulsat-o in randul favoriților la caștigarea trofeului celei de a patra ediții…

- Flori Alexandra i-a lasat cu gura cascata pe cei trei jurați ai ”La Voz Kids”, iar pe unul dintre ei chiar l-a ingenunchiat. Fata locuiește in Spania de 5 ani, dupa ce parinții ei au decis sa lase in urma viața pe care o aveau intr-o comuna din Dolj și sa-și caute un trai mai bun.... View Article

- O romanca de 14 ani din Spania, Flori Alexandra, a uimit juriul si publicul concursului "La Voz Kids" ("Vocea Spaniei Junior"), criticile celor trei jurati si comentariile facute de telespectatori propulsand-o in randul favoritilor la castigarea celei de-a patra editii a celebrului show de televiziune…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat, joi, pentru a treia oara in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, și a pus mana pe o suma uriașa.Simona Halep a controlat in mare parte meciul cu Petra Martici, dar…