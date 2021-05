Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Hodișan iși ține departe de ochii curioșilor parinții, dar la ocazii speciale, așa cum este astazi, diva pulica cate o imagine rara cu cei care i-au dat viața. De data aceasta, dupa ce a aratat-o lumii pe mama sa, soția lui Flick a postat pe Instagram o imagine și cu tatal ei, pe care-l sarbatorește…

- Denisa Hodișan nu s-a mai ascuns, chiar daca modestia ei și sufletul mare sunt mai mult decat evidente odata cu fiecare apariție. Soția lui Flick a vorbit despre cum a hotarat sa iși cheltuie primii sai bani caștigați din modeling și cine a inspirat-o sa fie atat de darnica și cu atat de multa empatice…

- Denisa Hodișan și Flick formeaza unul dintre cele indragite cupluri de la noi. De cand s-au cunoscut, au ințeles ca sunt suflete pereche și nimeni sau nimic nu ii poate desparți, lucru care, de altfel, se observa cu ochiul liber, caci ”Domnul Rima” si nevasta sunt de nedezlipit. La fel sunt și cand…

- Pepe și Raluka apar din ce in ce mai des in ipostaze surprinzatoare impreuna, in mediul online. De data aceasta, cea care i-a dat de gol a fost chiar prietena de suflet a Ralukai, Ana Baniciu. Iata ce imagini a postat vedeta cu cei doi și ce cuvinte și-au spus unul altuia!

- A fost haos pe strazile din Spania. Pentru a patra noapte la rand, mii de spanioli au continuat sa protesteze in Barcelona si alte mari orase. Demonstrantii au incendiat containere de gunoi, au spart bancomate si au blocat strazi. Apromativ 80 de persoane au fost arestate si alte 100 au fost…

- Antonia și Alex Velea continua sa-și surprinda toți fanii din mediul online. Dupa ce fiecare s-a laudat pe rand cu darurile primite de Ziua Indragostiților, faimoșii cantareți le-au impartașit admiratorilor cateva imagini de cuplu. Astfel, cei doi au renunțat complet la inhibiții și au „scapat” niște…

- Denisa Hodișan și Flick nu doar ca acum impartașesc cea mai frumoasa poveste de iubire, dar se pare ca inca de pe vremea copilariei i-a legat ceva. Chiar daca s-au cunoscut mulți ani mai tarziu, cei doi spun acum ca au aceleași amintiri neplacute de la acea vreme. Mai mult decat atat, ”porumbeii” povestesc…

- Denisa Hodișan și Flick iși petreceau dupa-amiaza in pat, liniștiți și relaxați, cand ceva uluitor s-a intamplat și i-a scos pentru puțin timp din zona lor de confort. Oradeanca a spus pe rețelele de socializare ce anume li s-a intamplat.