Stiri pe aceeasi tema

- Laura Micovschi și Cosmin Andreica sunt in culmea fericirii. Superba prezentatoare TV de la Antena Stars și soțul sau, pe ultima suta de metri inainte de a deveni parinți. Cum se pregatesc pentru venirea pe lume a celui mic? Dezvaluirile celor doi la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cazul lui Lolrelai, fosta concurenta de la iUmor, care și-a acuzat medicul stomatolog care ar fi drogat-o și violat-o. Invitata in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Ștefania Costache a povestit intreaga intamplare și a adus noi acuzații grave la…

- Cristina Șișcanu a marturisit cum se ințelege, de fapt, cu socrii ei. Invitata la Acces Direct alaturi de fiica ei, Petra, vedeta de la Antena Stars a dezvaluit totodata și in ce relații au ramas fosta soție a lui Madalin Ionescu și copiii sai. Tu te așteptai la asta?

- S-au cunoscut in cadrul unei emisiuni matrimoniale, iar de atunci sunt suflete pereche! Berna și Philip, pregatiți sa devina parinți? Dezvaluirile indragostiților, in platou la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Au spus totul despre planurile de viitor!

- Cristina Șișcanu este una dintre cele vedetele de la Antena Stars care va aparea in reality show-ul ”Mamici de pitici, cu lipici”, care debuteaza cu sezonul 2, pe 14 ianuarie, la ora 21:00! Invitata in aceasta seara la Showbiz Report, aceasta a ținut sa povesteasca una dintre intamplarile care au marcat-o…

- Oana Roman a inceput anul cu stangul in viața personala, divorțul de Marius Elisei fiind iminent, dar cu dreptul, in viața profesionala. Oana Roman va face parte din sezonul 2 al proiectului „Mamici de pitici, cu lipici”, la Antena Stars, potrivit click.ro. Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz Report”,…

- Flavia Mihașan este in culmea fericirii, in aceste momente. Fosta asistenta TV este deja o mamica implinita, iar acum este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Deși am putea spune ca are o familie frumoasa, in adevaratul sens al cuvantului, ceva anume lipsește. Ea și logodnicul sau nu și-au oficializat…