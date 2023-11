Stiri pe aceeasi tema

- Este divorțul anului la Hollywood! Daca de mai bine de șase ani Meryl Streep si Don Gummer locuiau separat, iata ca acum vine și divorțul. Dupa un mariaj de 45 de ani și multe momente frumoase impreuna, cei doi au ales sa mearga pe drumuri diferite. Iata care este motivul desparțirii!

- In ultima vreme, tot mai multe cupluri celebre au ajuns la final de drum. Publicul a fost martorul unor desparțiri șocante, la care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodata. Aflam acum ca și Meryl Streep și soțul ei divorțeaza, dupa 45 de ani de casnicie. Meryl Streep și Don Gummer divorțeaza Un nou divorț…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf au format, pana recent, un cuplu sudat, in ciuda faptului ca intre ei exista o diferența de varsta considerabila. Iata cu cat era mai mic fostul soț al vedetei!

- Actorul Hugh Jackman, in varsta de 54 de ani, si sotia sa, Deborra-Lee Furness, in varsta de 67 de ani, si-au anuntat despartirea dupa o casnicie de 27 de ani. Actorii australieni s-au casatorit in 1996 si au doi copii, Oscar, 23 de ani, si Ava, 18 ani.

- Update: Joe Jonas și Sophie Turner au confirmat zvonurile divorțului. Cei doi au anunțat pe conturile de socializare ceea ce a inceput sa se zvoneasca inca de saptamana trecuta. Atat Joe, cat și Sophie susțin ca au ramas in relații bune dupa desparțire.

- Joe Jonas și Sophie Turner iși spun „adio”. Deși totul parea roz in casnicia lor, cei doi au decis sa divorțeze dupa patru ani de la casatorie. Ei au ales sa mearga pe drumuri separate in viața, chiar daca au copii impreuna.

- Britney Spears este una dintre cele mai iubite, controversate, dar și apreciate vedete de la Hollywood. Așadar, dupa doar 14 luni de cand a decis sa se casatoreasca cu Sam Asghari , aceasta cere acum divorțului. Artista internaționala va fi reprezentata la divorț de o echipa importanta de avocati.