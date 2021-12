Stiri pe aceeasi tema

- Surorile lui Petrica Mațu Stoian trec printr-o durere greu de descris dupa ce și-au pierdut fratele in acest weekend. Cele doua nu-și gasesc liniștea și considera ca fratele lor ”a murit cu zile”. Iata declarațiile celor doua la Acces Direct!

- Decesul cantarețului de muzica populara Petrica Mațu Stoian a provocat controverse aprinse. El a murit, aseara, la varsta 61 de ani din cauza unor complicații aparute in urma infecției cu...

- Vestea trista ca Petrica Mațu Stoian a murit a venit ca un trasnet peste lumea folclorului romanesc. Prietenii și colegii de scena ai artistului sunt in stare de șoc. De asemenea, medicii de la Spitalul din Reșița au ramas indurerați dupa aceasta pierdere. Aceștia au dat declarații despre ultimele clipe…

- Moartea fulgeratoare a artistului Petrica Mațu Stoian a lasat multa durere in urma. Zeci de mesaje au fost publicate de catre colegi și prieteni ai artistului in memoria lui. Maria Cirneci este una dintre colegele cantarețului care a ramas marcata și indurerata dupa pierderea lui. Artista a postat un…

- Vestea ca Petrica Mațu Stoian s-a stins din viața a picat ca un trasnet pentru toata lumea. Colegii de breasla ai lui Petrica Mațu Stoian sunt ingenuncheați de durere, iar Carmen Șerban se numara printre cei care au scris un mesaj, in semn de omagiu, pentru regretatul artist pe rețelele de socializare.

- Vestea trista a serii vine din lumea muzicii populare. Indragitul interpret de muzica populara Petrica Mațu Stoian a murit in urma cu puțin timp. Cantarețul se recupera intr-un spital din Reșița dupa ce se vindecase de infecția cu noul COVID-19.

- Cunoscutul rapper Daniel Catalin Rizan a incetat din viața in Anglia. Tanarul din Rovinari locuia in Barnsley, un oraș aflat in regiunea Yorkshire, de mai mult timp. Vestea cutremuratoare a fost data chiar de catre familia lui. Plecarea acestuia dintre noi a indoliat zeci de persoane, astfel ca toți…