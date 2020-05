Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite pregatesc o campanie majora de testare a circa sase vaccinuri candidat, care va implica peste 100.000 de voluntari, pentru a oferi un vaccin sigur si eficace pana la sfarsitul anului 2020, au declarat cercetatori implicati in program, transmite Reuters potrivit news.ro.Proiectul…

- Primaria Capitalei a dat startul programului "Testam pentru Bucuresti". In primele 25 de minute, aproximativ 700 de persoane s-au inscris sau incepusera demersurile in vederea inscrierii. De altfel, din cauza numarului mare de bucuresteni care au accesat platforma, au aparut sincope in functionarea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a precizat ca in Capitala se vor desfașura, in paralel, 2 tipuri de testare. Una este cea realizata pe 11.000 de voluntari, cu teste de tip PCR și o a doua este cea bazata pe teste de sange, realizata pe oamenii care deja au trecut prin experiența coronavirus.Citește…

- Compania aeriana Ryanair a adaugat vineri ruta București - Londra Stansted, care va opera cu 3 servicii saptamanale incepand cu 15 mai, anunța compania, anunța MEDIAFAX.Deoarece majoritatea țarilor UE au impus interdicții de zbor sau alte restricții, peste 99% din aeronavele Ryanair sunt la…

- Seniorii din București ar putea fi sprijiniți de autoritați prin intermediul proiectului „Coșul solidaritații”, inițiativa urmand sa fie votata, joi, de consilierii generali. Persoanele de peste 65 de...

- Primarul general Gabriela firea anunta ca viteza de testare a pacientilor din Bucuresti a crescut de la 120 de teste pe zi la 900 de teste, dupa achizitionarea de aparatura. Firea anunta ca Primaria Capitalei a investit, numai in aceste zile, 4 milioane de euro in aparatura si echipamente de protectie.

- Un aparat nou-nouț de testare a coronavirusului sta degeaba in curtea Institutului Marius Nasta din București din cauza birocrației. Deși este nevoie stringenta de teste și a costat 100.000 de euro, aparatul nu poate fi folosit fara achiziția urgenta a altor doua componente.Aparatul de testare…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, dupa confirmarea noului coronavirus la barbatul din București, care a venit de la Roma, „zona necontaminata”, și a ajuns pe Aeroportul Otopeni, ca sunt discuții pentru extinderea zonei de restricție la pasagerii din toata Italia,…