- Cetațeanul finalandez Laakso Jari Mika este cercetat in arest la domiciliu, dupa ce judecatorii de la Judecatoria Cluj-Napoca au respins cererea de cercetare in arest. ”Solutia pe scurt: RESPINGE PROPUNEREA PARCHETULUI SI DISPUNE MASURA ARESTULUI LA DOMICILIU FATA DE INCULPATUL Laakso Jari Mikael”,…

- Cetațeanul finlandez care a urmat beat la volan și a lovit o femeie pe strada Romul Ladea a fost reținut pentru 24 de ore. ”Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea…

- Filandezul care a produs accidentul mortal de pe strada Romul Ladea din Cluj-Napoca a fugit de la locul faptei. Barbatul era beat și a omorât o femeie de 45 de ani. Polițiștii din Cluj au reușit sa îl prinda la scurt timp și l-au reținut pentru 24 de…

- O femeie și-a pierdut viața vineri seara la Cluj-Napoca, dupa ce a fost lovita de o mașina. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 20. Conducatorul unui autoturism, cetațean strain, de 38 de ani, din Finlanda, care se deplasa pe strada Romul Ladea, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.…

- Polițiștii din Targu Mureș au surprins o femeie in timp ce transporta cadavrul concubinului cu un tomberon spre padurea de la marginea orașului, potrivit Adevarul. Alerta a fost data joi dimineata, cand o femeie a fost depistata in timp ce transporta cadavrul unui barbat, in varsta de 55 de ani, cu…

- Tribunalul Braila a decis, luni, ca barbatul care a sechestrat si violat timp de opt luni o minora, trebuie sa se intoarca dupa gratii. Asta dupa ce o judecatoare l-a plasat in arest la domiciliu pe motiv ca fapta sa „nu a generat rumoare sociala de amploare”.

- Un barbat de 43 de ani și o femeie de 42 de ani mergeau pe o strada din Cluj-Napoca, atunci când poliția i-a gasit. Cei doi provin din comuna Iara, județul Cluj, și erau obligați sa stea în carantina la domiciliu, dar nu au…

- Spynews.ro v-a oferit in aceasta seara o superexclusivitate! Alex Bodi va fi eliberat din inchisoare și plasat in arest la domiciliu, dar iata ce va avea voie sa faca fostul iubit al Biancai Dragușanu și ce dupa, dupa decizia judecatorilor!