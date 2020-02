Finanțele propun continuarea reorganizării ANAF: se înființează câteva direcții și dispar 2.000 de posturi neocupate Dupa ce a aparut în Monitorul oficial prima parte a reorganizarii ANAF prin care scade numarul de vicepreședinți de la 4 la 3 și inspectorii antifrauda au devenit funcționari publici, un nou proiect a aparut în dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finanțelor.



Vezi proiectul

Ce propun Finanțele, conform notei de fundamentare:



• Directia generala antifrauda fiscala - structura din cadrul aparatului propriu al Agentiei va fi reorganizata prin diminuarea numarului de direcții din cadrul aparatului propriu al aparatului central, a numarului de servicii atât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, adoptata pe 4 februarie de Guvern, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. OUG…

- Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, adoptata pe 4 februarie de Guvern, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.OUG prevede,…

- Guvernul a adoptat OUG pentru restructurarea ANAF. Peste 2.000 de posturi de execuție si 35 de posturi de conducere vor fi eliminate Guvernul a adoptat OUG pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat marti seara, in urma sedintei de guvern, ca a fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi si eliminarea a…

- Ministerul de Finante reduce numarul vicepresedintilor ANAF de la 4 la 3, se arata in proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii institutiei pus in dezbatere publica. "Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti…

- Gelu Diaconu, fost șef ANAF, lanseaza atacuri pe banda la adresa ministrului Finanțelor, Florin Cițu, dupa ce acesta a anunțat recent va cere acordul CSAT-ului pentru a incredinta in mod direct, unei companii, proiectul de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), astfel…

- Fiscul, reformat din temelii. Peste 2.000 de posturi vor fi desființate, iar Guvernul pregatește informatizarea rapida Guvernul se pregatește sa emita o ordonanța de urgența, precum și o Hotarare de Guvern pentru reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Informația a fost confirmată,…

- Daca in mod normal oamenii merg la muzeu, de data aceasta a venit muzeul la ei! In aceasta saptamana, Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne și-a redeschis ușile pentru vizitatori! Astfel, polițiștii din cadrul Centrului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și ai Serviciului de Ordine Publica Vrancea,…