- Prețul petrolului scade masiv, pe fondul epidemiei cu coronavirus. Țițeiul a pierdut o treime din valoare de la inceputul anului Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+) nu au reusit sa ajunga la un acord privind reducerea productiei, pentru a compensa…

- Financial Times: OCDE avertizeaza ca coronavirusul ar putea reduce la jumatate creșterea globala ● Les Echos: Coronavirusul pune bancherii și asiguratorii sub presiune ● La Libre Belgique: "Minciuni" - speranțele spulberate ale migranților blocați la granița greco-turca ● Handelsblatt: Virusul…

- Financial Times: UBS il numește pe Ralph Hamers de la ING ca director executiv. ● Les Echos: Banca Centrala a Suediei testeaza prima criptomoneda naționala. ● The Times: Reforma imigratiei starneste preocupari in randul angajatorilor. Brexit a pus la dispozitia guvernului ocazia de a pune capat liberei…

- Financial Times: Donald Trump „apoplectic” în discuția telefonica cu Boris Johnson referitoare la decizia Marii Britanii de a permite Huawei sa joace un rol în rețelele sale de telefonie mobila 5G. Corectitudinea politica: Regatul Unit comparativ cu SUA. În Regat înca…

- Les Echos: Imobiliare: în ciuda tuturor alertelor, bancile au împrumutat 258 miliarde de euro în 2019 ● La 75 de ani dupa Yalta, marea dezordine mondiala. ● Financial Times: Cea mai mare firma de avocatura din Japonia urmareste o serie de acorduri convenabile cu UE dupa Brexit ● MTI:…

- Financial Times: Ministrul de Finanțe polonez vrea taxarea Airbnb. Tadeusz Koscinski a declarat ca încearca sa se asigure ca polonezii care își închiriaza apartamentele prin intermediul unor site-uri precum Airbnb vor plati impozite, ● Les Echos: Dacia și Lada au salvat vânzarile…

- Financial Times: Noul lider al Fortelor Quds din Iran a promis sa alunge SUA din Orientul Mijlociu, în timp ce Teheranul își intensifica amenințarile ca urmare a asasinarii lui Qassem Soleimani ● Les Echos: Șeful Societe Generale se vede unul dintre actorii viitoarei consolidari a sectorului…

- Cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice, COP25, care ar fi trebuit sa se încheie vineri, s-a prelugit si sâmbata la Madrid dupa ce în urma ultimelor negocieri desfasurate în timpul noptii a fost propus un nou document final prin care se încearca armonizarea…