- Financial Times: Europa se pregatește pentru a relaxa izolarea impusa de coronavirus. Țari ca Franța sau Spania cauta strategiile de ieșire, încercând evitarea unui al doilea val de infecții. ● Les Echos: Europa, divizata în privința facturii crizei Covid-19. UE începe sa schițeze,…

- Teoretic, Regatul Unit poate înca pretinde sprijin din partea UE. Dar, la doar câteva saptamâni dupa Brexit, ajutorul Bruxelles-ului este, fara îndoiala, ultimul lucru pe care și-l dorește Boris Johnson, potrivit Les Echos, citat de Rador.«Nu exista niciun lucru…

- Raspandirea epidemiei noului coronavirus nu mai poate fi oprita in Marea Britanie, iar gestionarea acestei crize sanitare presupune de-acum o crestere a capacitatii de primire a Serviciului National britanic de Sanatate (NHS), sistemul britanic de sanatate, a anuntat joi principalul consilier medical…

- Compania elvețiana anunța o cifra de afaceri de peste 21.7 milioane de lei in 2019 pentru Connect44 Romania, o creștere de 83% comparativ cu anul precedent. Romania este unul dintre cele mai importante hub-uri ale companiei, cu aproape 200 de angajați și cu deschiderea, la inceputul acestui an, a unui…

- Financial Times: Ministrul Finanțelor promite un pachet fiscal de 350 miliarde de lire sterline pentru salvarea economiei ● UE lupta împotriva coronavirusului pe toate fronturile ● Les Echos: Ministru francez: „Când casa arde, nu stam sa numaram câta apa folosim ca sa stingem…

- Financial Times: Comercianții britanici avertizeaza ca Brexitul va afecta aprovizionarea cu produse alimentare. Consumatorii britanici se vor confrunta cu scumpiri și cu o oferta mai redusa de marfuri, avertismentul fiind valabil în cazul a patru cincimi din importurile de alimente care provin…

- In 2019 au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi in Germania (+5-), Franta (+1.9-), Italia (+0.3-), in timp ce Marea Britanie (-2.4-) si Spania (-4.8-), au fost inregistrate scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi. In ceea ce priveste constructorii de automobile,…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a avertizat miercuri ca militarii europeni din Orientul Mijlociu ar putea fi in pericol, dupa ce Marea Britanie, Franța și Germania au activat mecanismul privind posibila incalcare de catre Teheran a Acordului nuclear, relateaza site-ul The Associated Press.Este…