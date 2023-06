Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua ediție consecutiva de Liga Națiunilor echipa Spaniei a ajuns in finala, in timp ce pentru Croația este prima apariție in ultimul act al acestei intreceri destinate echipelor naționale din Europa. Finala din acest an se va disputa pe ”De Kuip” din Rotterdam, duminica, incepand cu ora 21:45,…

- Canabis, cocaina, heroina: gama si disponibilitatea drogurilor continua sa se extinda in Europa, la fel si productia lor, avertizeaza Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si Dependentei de Droguri (EMCDDA) in raportul sau anual, citat de agentiile internationale de presa. „Voi rezuma aceasta…

- Nationala Spaniei s-a calificat in finala Ligii Natiunilor, dupa ce a invins Italia cu scorul de 2-1, joi seara, la Enschede, in a doua semifinala a competitiei. Partida a fost o reeditare a semifinalei editiei din 2021, in care Spania s-a impus cu acelasi scor, pierzand ulterior finala. Ibericii au…

- Partida dintre Tarile de Jos si Croatia, din semifinalele UEFA Nations League , va fi condusa la centru de arbitrul roman Istvan Kovacs, care va fi ajutat la cele doua linii de catre asistentii Vasile Florin Marinescu si Mihai Ovidiu Artene. Cel de-al patrulea oficial va fi turcul Halil Umut Meler.…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Spaniei, Luis de la Fuente, a convocat pentru turneul final al Ligii Natiunilor opt nume noi fata de debutul sau in functie, lotul incluzandu-i pe Unai Simon, Jesus Navas, Jordi Alba, Juan Bernat, Robin Le Normand, Sergio Canales, Marco Asensio si Rodrigo Moreno,…

- Heidenheim a promovat in Bundesliga și a trimis-o pe Hamburg la baraj, dupa un meci de infarct pe terenul celor de la Regensburg. Oaspeții au intors rezultatul in minutele de prelungiri și au caștigat cu scorul de 3-2.

- Women’s Finalissima 2023, Anglia-Brazilia 1-0 (4-2 d.l.d). Anglia a castigat dramatic Finalissima 2023, dupa executarea loviturilor de departajare. Meciul s-a disputat pe Wembley, a fost transmis LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Anglia a deschis scorul prin Toone, insa Brazilia a egalat in prelungirile…

- Și naționala Țarilor de Jos s-a chinuit cu un adversar foarte slab, pe teren propriu, caștigand doar cu 3-0 contra Gibrlatarului. Cu un jucator in plus din minutul 51, la scorul de 2-0, elevii lui Ronald Koeman n-au mai inscris decat un singur gol pana la final prin Ake. Au avut 49 de șuturi la poarta,…