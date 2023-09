In perioada 21-24 septembrie 2023, la Targu Mureș s-a desfașurat Campionatul Național de Lupte adresat sportivilor cu varste sub 20 de ani. Și de aceasta data, sportivii ialomițeni au ținut steagul sus, ba mai mult, doi dintre ei s-au luptat in ultimul act al competiției. La categoria 74 kg, s-au duelat ialomițenii Marian Subțirica și Constantin Morar. Victoria i-a revenit ceva mai experimentatului Marian Subțirica. Cei doi au fost crescuți la Amara de antrenorul Marian Moraru. In acest moment, campionul Marian Subțirica evolueaza pentru CS Rapid, iar vicecampionul Constantin Morar, pentru CSM…