Stiri pe aceeasi tema

- ​​Echipajul României, format din Ionela Cozmiuc și Gianina Beleaga, a încheiat pe locul șase finala probei de dublu vâsle feminin categorie ușoara din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.Cozmiuc și Beleagu au terminat Finala A cu timpul de 6 min 49 sec 40/100.Titlul olimpic…

- Romania a cucerit medaliile de argint in proba de dublu rame masculin, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, prin Marius Cozmiuc si Ciprian Tudosa. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) CSA Steaua București/facebook

- Joi, 29 iulie 2021, sportivii romani vor concura la doua sporturi la Jocurile OIimpice 2020. Astfel, Romania va fi reprezentata la canotaj, dublu rame masculin si dublu vasle feminin, dar și la inot, prin inotatorul David Popovici. Acesta va lua startul in finala probei de 100 m liber. CANOTAJ 02:40…

- Sportivii romani vor concura la doua sporturi, canotaj si inot, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tricolorii vor fi prezenti in trei finale pentru medalii la canotaj, dublu rame masculin, dublu vasle feminin si opt plus unu feminin, iar inotatorul David Popovici va lua startul in finala probei…

- Sportivii români implicați în evenimentele de joi, 29 iulie, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor lua startul în trei finale. Sunt speranțe ale delegației noastre pentru medalii. Sporturile în care sunt angrenați aceștia sunt canotaj și înot. Vor fi finale importante…

- Sportivii romani vor concura la doua sporturi, canotaj si inot, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tricolorii vor fi prezenti in doua finale pentru medalii la canotaj, dublu rame masculin si dublu vasle feminin, iar inotatorul David Popovici va lua startul in finala probei de 100 m liber,…

- Trei echipaje romanesti au obtinut, miercuri, calificarea in finalele pentru medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la dublu vasle feminin - categorie usoara, dublu rame masculin, respectiv opt plus unu feminin. La dublu vasle feminin - categorie usoara, Ionela Cozmiuc si Gianina Beleaga s-au calificat…

- Canotajul romanesc merge cu incredere la Tokyo si cu dorinta de a castiga din nou aurul olimpic pentru Romania. Ultima data cand sportivii romani au prins primul loc pe podium a fost in Beijing, in 2008. In Japonia, canotajul romanesc va fi cel mai bine reprezentat.