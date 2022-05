Final tragic pentru femeia-gardian din SUA care s-a îndrăgostit de un deţinut şi a fugit cu el (VIDEO) Femeia-gardian al unui penitenciar din Alabama care a ajutat un deținut sa evadeze apoi a fugit cu el, a murit in spital. Totul s-a intamplat dupa o urmarire cu masinile cu politia, ca-n filme. Femeia fusese internata in spital luni cu o rana la cap prin impușcare, dar problema este ca oamenii legii nu au […] The post Final tragic pentru femeia-gardian din SUA care s-a indragostit de un detinut si a fugit cu el (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicky White, femeia-gardian al unui penitenciar din Alabama care a ajutat un deținut sa evadeze apoi a fugit cu el, a murit in spital, dupa ce ea și barbatul fusesera arestați luni de polițiștii din statul Indiana, informeaza CNN.

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, dupa ce automobilul cu care se deplasa s-a izbit intr-un copac. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiaza, 10 aprilie, in apropiere de localitatea Corobceni, din raionul Telenești.

- Misiune deblocare usa apartament str. Sucedava din Mun. Roman In aceasta dimineata, la ora 09:40, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru deblocarea unei usi de la un apartament situat intr un bloc de locuinte de pe strada Sucedava in municipiul Roman. Potrivit ISU Neamt, la locul solicitarii…

- Un barbat și fiica sa de 20 de ani au decedat pe loc, dupa ce o mașina in care se aflau a intrat pe contrasens și s-a izbit de un alt automobil. Tragedia a avut loc astazi dimineața in jurul orei 5:40 in aproprierea satului Coșcodeni, raionul Singerei.

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in apropierea unei ferme, in localitatea Corjova, din raionul Criuleni. Acesta ar fi fost omorat cu un topor in cap de catre un fost deținut care a fugit de la locul crimei cu automobilul victimei.

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in apropierea unei ferme, in localitatea Corjova, din raionul Criuleni. Acesta ar fi fost omorat cu un topor in cap de catre un fost deținut care a fugit de la locul crimei cu automobilul victimei.

- Polițiștii din Florești au reținut un barbat care și-ar fi omorat amicul la beție. Totul s-a intamplat noaptea trecuta.Poliția a stabilit ca victima de 52 de ani ar fi consumat alcool cu un consatean de 43 de ani.

- Un accident tragic s-a produs in Tulcea. Trei persoane și-au pierdut viața, dintre care și un copil. Alte trei persoane au fost transportate la spital. Accidentul rutier extrem de violent s-a produs la ieșirea din municipiul Tulcea. IPJ – Inspectoratul de Politie Judetean a anunțat ca accidentul s-a…