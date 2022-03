Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aprobarea bugetului pentru anul 2022 și votul de incredere al Consiliului Local și al Primariei Municipiului Timișoara, Centrul de Proiecte al Primariei Timișoara anunța lansarea primului apel finanțat din bugetul local din acest an, „Repere in Cultura” in valoare de 3 milioane de lei. Solicitarile…

- Aseara la punctul de trecere a frontierei romano-ucrainene din localitatea Sighet era organizata o mica tabara in care cei care treceau granița puteau beneficia de ajutor, consiliere sau provizii precum haine ori mancare. In acțiunile de susținere a refugiaților ucraineni s-a implicat și Serviciul de…

- Filmul „Fata morarului” a fost produs de tenorul Sergiu Chirila, scenariul este semnat de Ancuța Marieș și va fi lansat duminica, 6 martie 2022, de la ora 18, la Sala „Porolissum” a CCAJS din Zalau. Povestea filmului o are in centrul atenției pe Ana, fata unui morar de pe Valea Morilor din zona Halmașd.…

- Un incendiu provocat de un scurtcircuit s-a produs, vineri, la Centrul de Asistenta si Sprijin din Focsani, nefiind inregistrate victime, informeaza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea. „In urma unui scurtcircuit produs la instalatia electrica dintr-o incapere…

- O fotografie realizata in cadrul taberei internaționale „Salaj- Frumusețe, Tradiție, Poveste”, eveniment organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, a fost premiata cu medalia de aur la un important eveniment internațional de profil. „Cea de-a 7-a medalie de aur pe anul 2022, acum la…

- O fotografie realizata in cadrul taberei internaționale „Salaj- Frumusețe, Tradiție, Poveste”, eveniment organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, a fost premiata cu medalia de aur la un important eveniment internațional de profil. „Cea de-a 7-a medalie de aur pe anul 2022, acum la…

- Filmul „Fata morarului” a fost produs de tenorul Sergiu Chirila, iar scenariul este semnat de Ancuța Marieș. Lansarea este programata luna viitoare, pe data de 13 februarie. Povestea filmului o are in centrul atenției pe Ana, fata unui morar de pe Valea Morilor din zona Halmașd. „Probabil este primul…

- In cursul zilei de astazi, in jurul orei 14:45, pe DN 2 in apropiere de localitatea Sinesti s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Conform IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca evenimentul rutier s a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si un…