- De la concerte cu genuri de muzica diverse pana la expoziții de arta, de la proiecții de film in aer liber pana la tururi tematice ghidate in oraș - peste 60 de evenimente in peste 10 locuri de desfașurare ii așteapta pe oradeni la Zilele Sfantului Ladislau 2021, festival cultural care va avea loc intre…

- Expozitii de pictura si fotografie, ateliere de lucru, seminarii despre personalitatile care au marcat judetul, dar si momente de teatru si iluzionism au marcat Noaptea Muzeelor in acest an in judetul Giurgiu. "Dupa mai bine de un an de zile de pandemie, timp in care am existat mai mult in…

- Timișorenii au ieșit in numar mare sambata seara la Noaptea Muzeelor. Muzeul de Arta, Muzeul Național al Banatului și Muzeul Satului Banațean și-au deschis porțile pana tarziu pentru iubitorii de arta. Patrimonium 2020, expoziție foto cu bisericile romanești din Banat, instalația „Talharul cel bun,…

- Turistii sunt asteptati la Gradina de vara din Eforie Sud, deschisa zilnic in perioada 14 iunie - 12 septembrie, cu filme, expozitii, ateliere creative si educative, concerte si multe altele, evenimente organizate in cadrul proiectului artistic si cultural Eforie Colorat. Gradina de vara va…

- Cea de a XVII-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 12 iunie, la nivel national, organizatorii propunand publicului expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte, tururi interactive, dar si unele activitati in mediul online.

- Proiectul #Concerte’n sat, al Asociației Culturale Timorgelfest, ajunge in Vinga (Manaștur și Mailat), dar și in Uivar (Sanmartinu Maghiar și Rauți). Comunitațile locale sunt invitate la concerte de muzica clasica, iar pentru copii vor fi organizate ateliere, prin care vor descoperi muzica.

- In zilele de 9 și 10 mai 2021, in intervalul orar 10.00-18.00, la Centrul de Afaceri și Expoziții (Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacau) se va deschide primul centru drive-through de vaccinare din județul Bacau. Astfel, cei care doresc sa fie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.