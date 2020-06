Filarmonica Brașov inaugurează Bastionul Artiștilor Daca pe 3 august 1967 Filarmonica de Stat Gh. Dima susținea primul concert simfonic in aer liber din Bastionul Țesatorilor in cadrul programului estival de concerte și reprezentații teatrale, iata ca in 2020, mai precis miercuri 17 iunie de la ora 19.00, aceeași entitate, astazi Filarmonica Brașov, va inaugura stagiunea estivala din același bastion, (re)denumit Bastionul Artiștilor. Expresia sonora și performanța artiștilor in acest spațiu de manifestare a muzicii va incanta publicul. Programul ales pentru acest moment – „Muzica apelor” de G. Fr. Haendel, este conceput intr-o armonie ce evidențiaza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

