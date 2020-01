Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor acuza Guvernul Orban ca distruge unul dintre programele de care beneficiaza anual mii de familii tinere. Este vorba despre Prima Casa, program despre care Florin Citu, ministrul de finante, a spus ca nu mai este necesar in Romania.

- Senatorul Mihai Fifor arata ca Guvernul PNL a alocat pentru Programul „Prima Casa” doar 200 de milioane de lei in anul 2020. Asta inseamna ca doar 2.100 de familii de tineri iși vor putea cumpara o casa prin acest program, fața de perioada guvernelor PSD, cand anual erau circa 30.000 de tinere familii…

- Guvernul PNL a mai distrus un program de care beneficiau anual zeci de mii de familii tinere, acuza fostul secretar general al PSD Mihai Fifor, care arata ca executivul a alocat pentru pentru Programul „Prima Casa” doar 200 de milioane de lei in anul 2020. El susține ca doar 2.100 de familii de tineri…

- Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Radulescu, critica actualul Guvern pentru ca intenționeaza sa renunțe la programul ”Prima Casa” aratand ca in aceste condiții achiziționarea unei locuințe devine aproape imposibila pentru tineri. El a amintit ca pentru social democrați sprijinul acordat tinerilor…

- "Una spun cei de la PNL și alta este in programul lor de guvernare. Nu au nicio problema sa mai spuna o minciuna. Doar e campanie electorala! Va spun ca nu vor inchide spitale. Dar scrie clar in programul lor de guvernare cuvantul „COMASARE". Iar noi știm prea bine ce inseamna asta! Am mai…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca una dintre ”cele mai cumplite” masuri pregatite de Guvernul PNL este ”planul de comasare a spitatelor neperformante”.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project ”Cel…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca a citit programul de guvernare al PNL și a concluzionat ca liberalii iși pregatesc terenul pentru taierea salariilor.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project ”Exact…

- Potrivit unui comunicat al PSD, Roxana Minzatu sustine mai spune ca a avut deja discutii cu reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si a celorlalte structuri asociative, care au declarat, inclusiv prin scrisori formale, ca sustin eforturile ministerului de descentralizare…