Fetiţa opărită grav cu ciorbă, ţinută la Spitalul de Copii în vid Din noile evaluari privind starea de sanatate a fetitei de un an si noua luni adusa de la Vaslui la Iasi dupa ce s-a oparit cu ciorba fierbinte, reiese faptul ca micuta prezinta arsuri pe 40- din corp. Ea se afla in continuare in stare foarte grava. Din cauza riscului unei infectii care ar putea surveni in timpul transportului, medicii ieseni au declarat ca transferul fetitei la Sectia de Mari Arsi a Spitalului Grigore Alexandrescu din Bucuresti ar putea fi amanat, chiar (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

