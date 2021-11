Fetița Elenei Udrea merge la gradinița cu trenci Burberry Au trecut deja mai bine de 3 ani de la momentul in care Elena Udrea a devenit mama. Micuța Eva Maria a crescut, iar de curand a inceput gradinița. A fost inscrisa de parinții ei la o gradinița privata din cartierul de lux in care locuiesc. Fetița Elenei Udrea a inceput grupa mica chiar saptamana aceasta. In prima zi de gradinița, cea mica a fost imbracata de mama ei intr-un outfit special. Tatal Adrian Alexandrov a postat pe social media doua fotografii cu Eva Maria inainte de a pleca spre gradinița. In imagini, ea apare purtand un trench…