Fetița de 5 ani cu boala Wilson, operată sâmbătă - Alexandru Rafila, anunț despre cazurile de hepatită de cauză necunoscută Alexandru Rafila a anunțat ca fetita de cinci ani va fi operata in cursul zilei de sambata la Institutul Fundeni. ”S-a crezut ca este vorba de o hepatita de cauza necunoscuta, situatia este foarte serioasa, dar azi am aflat ca nu este vorba despre o hepatita de cauza necunoscuta, este vorba despre o afectiune genetica -Boala Wilson - care duce la o insuficienta hepatica grava si care se preteaza pentru transplant. (...) Deja copilul a fost transferat si maine o echipa mixta (...) va efectua un transplant de urgenta la acest copil, dar care nu are nicio legatura cu hepatitele”, a mai afirmat Rafila. Despre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

