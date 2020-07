Fetita de 10 ani, pipaita in zona intima, la cursurile de dans. Suspectul, dus la audieri la DIICOT

bull; Suspectul este in varsta de 62 de aniTrei perchezitii au fost efectuate azi de catre procurorii DIICOT Biroul Teritorial Olt impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, intr o cauza ce vizeaza infractiuni de pornografie infantila si corupere sexuala. Din primele date, o fetita de 10 ani ar fi fost pipaita in zona intima in timp ce lua cursuri de dans, in cadrul unei institutii culturale.Iata datele oficiale puse la dispoziti ...